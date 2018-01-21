Blobout, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olan Blobout ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

İmkansız görevlerin ve zorlu sahnelerin yer aldığı bir mobil aksiyon oyunu olan Blobout, çılgın bilim adamıyla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda altınları toplayarak yüksek puanlara ulaşıyor ve birbirinden güzel ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda tüm engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Retro tarzında piksel grafikleriyle de dikkat çeken oyunda eğlenceli bir oyun atmosferi bulunuyor. Birbirinden zorlu engellerin ve tuzakların üstesinden gelmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız Blobout tam size göre bir oyun diyebilirim. Blobout mutlaka denemeniz gereken bir oyundur.

Blobout oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.