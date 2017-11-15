Blocks, blokları kırarak puan toplamaya çalıştığınız reflekslere öne çıkaran ultra zor bir mobil oyun. Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli, rahat oynanış sunan arcade oyunda blokların yığın oluşturmasını önlemeniz gerekiyor. 1 saniyeliğine bile olsun durup düşünme lüksünüz yok.

Ketchapp’ın sayısız zorlu arcade oyunundan biri Blocks. Oyunda renkli blokları kırarak puan alıyor, her defasında kendi rekorunuzu kırmak için uğraş sarf ediyorsunuz. Blokları kaç hamlede kırabileceğinizi üzerlerinde yazılı rakam/sayılardan anlıyorsunuz. Ekranın farklı noktalarına dokunarak seriye bağlama şansına sahipsiniz ancak bunu yaparken blokları kırdığınızda düşen elmasları toplamayı unutmayın. Elmaslar sayesinde küçük toplar elde ediyor, bunları da blokları kırmak için kullanabiliyorsunuz.