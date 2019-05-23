Blocksbuster, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çeken Blocksbuster, zorlu bölümleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkıyor. Telefonların başına bizleri bağlayan VOODOO şirketinin en yeni oyunu olarak tanımlayabileceğim Blocksbuster oyununda da aksiyon ve macera devam ediyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümleri aşmak için mücadele ediyorsunuz. Önünüze çıkan her şeyi delikten aşağı atmaya çalıştığınız oyunda dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Tek parmağınızla kontrol imkanı bulabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız. Kolay bir oynanışa sahip olan Blocksbuster oyununu her şartta rahatça oynayabiliyorsunuz.

Blocksbuster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.