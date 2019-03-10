5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken BlockStarPlanet, Android ve İOS işletim sistemini içeren cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, küp şeklindeki bloklardan farklı objeleri tasarlamak ve büyük bir koleksiyon oluşturmaktır. Tahta ve demir gibi farklı maddelerden oluşan bloklar yardımı ile kendinize ait bir blok karakteri yapmalısınız. Seviye atladıkça yeni bölgeler keşfetmeli ve çeşitli binalar inşa etmelisiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı blok yer almaktadır. Her bir blok farklı maddeden üretilmiştir. Tasarlayacağınız cisme uygun blokları kullanarak sıra dışı objeler oluşturabilirsiniz. Küplere istediğiniz şekli verebilir ve farklı renklere boyayabilirsiniz. Çevrimiçi oynayarak farklı arkadaşlar edinebilir ve birlikte yeni objeler tasarlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz BlockStarPlanet, macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.