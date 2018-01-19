Blocky Racing, piksel grafiklere sahip yarış oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan yarış oyununda güçlü, etkili silahlarla donatılmış go kart arabalarını kullanıyorsunuz. Birbirini kazaya sürükleyen yarışçılarla dolu aksiyon yüklü yarışlar sizi bekliyor.

Görsel çizgilerine bakıp yetişkinlere hitap etmeyen bir yarış oyunu diyebilirsiniz ancak öyle değil; girip bir yarış yapmanızı isterim. Klasiğin biraz dışında, gerçekçilikten uzak (silahlı go kart arabaları, çılgın yarışçılar) süper eğlenceli bir go kart yarış oyunu. Farklı temalarda ve gizli kısayollar, engellerle dolu 50’in üzerinde yarış pistinde dünyanın dört bir yanından oyuncularla kapışıyorsunuz. Oyunun güzel yanı; çoğu AAA kalitesinde görmediğimiz hasar sistem mevcut. Çarptığınız vakit aracınızın parçaları dökülmekle kalmıyor, performansı da düşüyor.

Blocky Racing Özellikleri: