Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Bloomberry günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformunda toplamda 1 milyon oyuncuya ulaşmayı başaran Bloomberry, mobil platformun yeni ismi olan Skyway Lab imzası ile geliştirildi ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlandı.

Eşsiz seviyelerin ve benzersiz bulmacaların yer aldığı yapımda oyuncular rengarenk içerikler eşliğinde keyifli zaman geçirecekler. Oyun içerisinde karşımıza çıkan bulmacaları çözüme kavuşturarak evler ve bahçeler dekore edebileceğiz.

3’lü kombinasyonlar yaratarak bulmacaları çözeceğimiz oyun içerisinde rengarenk oynanış ile karşılaşacağız. Yapım içerisinde ilerledikçe daha zorlu bulmacaları çözüme kavuşturacak ve daha fazla hamle hakkı elde edeceğiz.

Bloomberry Google Play üzerinde 4.5 inceleme skor puanına sahip.