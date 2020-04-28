Mobil arcade oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Boas.io Snake vs City ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Rengarenk bir yılanı kontrol edeceğimiz oyun da şehri yıkmaya çalışacağız. Evlerin etrafını sararak yok edeceğimiz oyun da karşımıza çıkan nesneleri de yiyerek yılanımızı daha büyük bir hale getirebileceğiz.

Oldukça renkli ve tempolu bir oynanışa ev sahipliği yapan yapım da zengin bir içeriğin yanı sıra basit bir oynanış yer alıyor. Oyuncular basit yapı eşliğinde birbirinden farklı nesneleri toplayarak yılanlarını daha büyük bir hale getirebilecekler.

Yayınlandığı günden bu yana mobil oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Boas.io Snake vs City günümüz de 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.