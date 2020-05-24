Mobil platformda spor oyunları arasına katılan Bocce 3D ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

3D grafikler eşliğinde rengarenk bir atmosfer de eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabileceğiz.

İnternet bağlantısı eşliğinde oynanabilecek olan yapım da amacımız bize verilen topları belirtilen alan içerisine atmak olacak. Farklı ülkelerin bayraklarının da yer aldığı yapım içerisinde becerilerimizi de test etme fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Oldukça basit bir yapıya kurulu olan oyun her kesimden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabiliyor.

Yayınlandığı günden bu yana oyuncular tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım günümüzde hem Android hem de iOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.