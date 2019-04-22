Bombastic Brothers, gezegeninizi uzaylılardan korumaya çalıştığınız aksiyon yüklü mobil oyun. iOS platformuna özel çıkış yapan oyun, old-school oyunları arayan eski neslin daha fazla keyif alarak oynayacağı bir yapım olmuş. Usta oyuncuların sevdiği klasik popüler platform oyunlarından ilham alınarak geliştirildiği belirtilen oyun, boss mücadelelerinden PvP arena savaşlarına farklı birçok online mod da içeriyor. Türünün en iyilerinden diyebilirim. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Çizgi film stili, detaylı, yüksek kalitede, capcanlı grafiklere sahip olan aksiyon oyunu Bombastic Brothers’da gezegeni işgal eden uzaylılara karşı mücadele ediyorsunuz. Yarı asker ve ajan takımı olan gösterişli kardeşlerin de yardımını alarak uzaylı haşaratları durdurmaya çalışıyorsunuz. Benzersiz yeteneklerle donatılan, kendi hikayeleri olan kahramanları geliştirebiliyorsunuz. Yüzlerce silah ve ekipman, cephanelikte sizi bekliyor.

Bombastic Brothers Özellikleri