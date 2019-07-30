Boom Pilot, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil aksiyon oyunu olan Boom Pilot, robot düşmanlarla kıyasıya mücadele edip becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Harika bir deneyim sunan oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Farklı uçakları da kontrol edebileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmek için mücadele etmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Harika vakit geçirebileceğiniz Boom Pilot oyununu sakın kaçırmayın.

Boom Pilot oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.