En sevdiğiniz Halfbrick karakterini seçin ve dünyanın online olan diğer oyunculara karşı yarışın. Booster Raiders, Fruit Ninja, Jetpack Joyride ve Dan the Man yapımcılarının ortak oyunuyken bu yapımda vurun, kırın, parçalayın ve rakiplerinizi alt ederek sonuca ulaşın ve birinci olun.

Üç farklı oyun moduna sahip olan yapımda aynı zamanda üç karakter yer alıyor. Yarış modunda her şeyin önemli olduğu çılgın bir yarışa katılın. Tur yarışında ise üç tur üzerinde yarışın en sonunda bitiş çizgisini birinci olarak bitirin. Son olarak UFO modunda ise Zombilerin Çağı'ndan Dr. Brains şehre geldi ve hızla yayılıyor. Bu eleme modunda UFO ışınına maruz kalmamak zorundasınız, bu yüzden sonuncu olmadığınızdan emin olun.

Fruit Ninja'dan Mari. “Hayat parlaklık için sıkılmayacak kadar kısa”, Energetic Mari, arkadaşlarına rakiplerinden bile daha fazla oyun oynamayı sever. Çilek patlaması yapabileceksiniz, bir muz kabuğu bırakabileceksiniz, yoyo girdabını kullanabileceksiniz veya rakiplerinizin kasırga maddesiyle gecikmelerini zorlayabileceksiniz.