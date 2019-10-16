Rengarenk şişerleri patlatarak ve kırarak zorlu parkurlarda yarışacağınız ve yıldız toplamak için mücadele edeceğiniz Bottle Pop, mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, şişeleri patlatarak kapaklarını fırlatmak ve parkurda farklı bölgelerde yer alan yıldızları vurmaktır. Şişelere dokunarak patlamalarını sağlayabilir ve kapakları istediğiniz bölgeye fırlatabilirsiniz. Zamanlamaya dikkat etmeli ve kapakların doğru bölgeye fırlaması için hassas kontrollerde bulunmalısınız. Zamanlama hatası yaparsanız kapaklar istediğiniz yere gitmez ve puan kaybedersiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renklere ve boyutlara sahip onlarca şişe bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce zorlu seviye ve toplamanız gereken sayısız yıldız yer almaktadır. Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Bottle Pop ile sizlerde keyifli anlar geçirebilir ve 500 binden fazla oyun sever arasında yerinizi alabilirsiniz.