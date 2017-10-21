Bounce House, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir beceri ve arcade oyunu olarak dikkat çeken Bounce House, zorlu bölümleriyle dikkatimizi çekiyor. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Zorlu platformları aşarak ilerlediğiniz oyunda 5 farklı dünyada mücadele edebiliyorsunuz. Son derece dikkat gerektiren oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Ayrıca çocukların da beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Eğer basit bir oyun arıyorsanız Bounce House tam size göre. Telefonlarınızla mutlaka olması gereken Bounce House'u sakın kaçırmayın.

Bounce House Özellikleri;

50'den fazla karakter

5 farklı oyun dünyası

Sezgisel kontroller

Sürükleyici oyun kurgusu

Bounce House oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.