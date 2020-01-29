Bouncy Ropes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Bouncy Ropes oyununda macera durmak bilmyior. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda zorlu engellerin üstesinden geliyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kendine has kontrol mekanizması ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Bouncy Ropes oyununda aksiyon ve macera durmak bilmiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 50'den fazla karakterin kilidini açarak kontrol edebileceğiniz oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor.

Bouncy Ropes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.