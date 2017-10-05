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Boundland 1.0 (ios)
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  5. Boundland - iOS için Aksiyon Oyunu

Boundland

1.0
ios
Boundland
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Boundland, iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen ve sıra dışı kontrolleri ile ön plana çıkan keyifli bir aksiyon oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Boundland mobil oyunu, karanlık tüneller içinde becerinizle aydınlığa kavuşacağınız eğlenceli bir tür aksiyon oyunudur.

Boundland mobil oyununda yer altı tüneli tarzındaki oyun sahası göze çarpıyor. Dar bir koridor gibi görünün bu alanda kırmızı diken şeklindeki engellere takılmadan ilerlemeli ve hedefleri vurmalısınız. Öncelikle oyun arenasında yer alan tüm renkli taşları toplamanız gerekiyor. Son olarak da yıldıza ulaşacak ve bölümü geçmiş olacaksınız.

Oyunun kontrolleri ise oldukça ilginç zira çekip bırakma tarzında bir yönlendirme söz konusu. Boundland mobil oyununda karakterinizi çekip bırakarak yönlendirirken hedefe takılmadan gitmek adına şiddeti iyi ayarlamalı ve doğru hedefe nişan almalısınız. Oyunda kendi karakterinizi tasarlayabilirsiniz. 50’den fazla zorlu bölüm de sizi bekliyor olacak. Hayattaki bekleme sürelerini keyfe dönüştürebilecek Boundland mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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