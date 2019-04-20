Bowling oynamayı seven tüm herkes için bulunmaz bir fırsat olan Bowling by Jason Belmonte, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında spor kategorisinde yer alan ve gerçekçi grafikleri ile göz kamaştıran bu oyunda yapmanız gereken, bowling turnuvalarına katılarak olabildiğince yüksek puanlara ulaşmak ve en iyi oyuncular arasına girmektir. Turnuvalarda başarılı bir performansa imza atarak maksimum seviyede puan toplamalı ve topladığınız puanlar ile farklı objelerin kilidini açmalısınız. Oyunun kontrolleri oldukça hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede topa istediğiniz gibi yön verebilir ve etkili atışlar yapabilirsiniz. Etkileyici tasarımı ve nefes kesen turnuvaları ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden güzel onlarca bowling topu ve kuka yer almaktadır. Kazandığınız puanları kullanarak yeni toplar satın alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz topları ve kukaları kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Bowling by Jason Belmonte, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.