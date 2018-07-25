Bowling Street, Voodoo’nun ilk olarak iOS platformuna çıkardığı bowling oyunu. Klasik bowlingden oldukça farklı oynanış sunan yapım, zaman geçirmek için birebir. İndirmesi de oynaması da ücretsiz! Kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle iPhone'da da iPad'de keyifli oynanış sunuyor. Tam durakta, toplu taşımada, misafirlikte veya arkadaşınızı beklerken oynayabileceğiniz bir mobil oyun.

Voodoo’nun Bowling Street adını verdiği oyunda amaç; labutları devirmek değil, şehri birbirine katmak. Oldukça büyük, siyah renkli bowling topunu mümkün olduğunca hızlı şekilde fırlatıp şehrin altını üstüne getiriyorsunuz. Yoldaki araçlardan binalara her şeyi yerle bir ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe başarınızı artırmanız isteniyor. Topu hem daha uzağa göndermeniz, hem de etkili yıkım oluşturmanız gerekiyor. Bu noktada yükseltmeler devreye giriyor. Topun dayanıklılığı ve boyunu artıran yükseltmeleri ücretsiz alabiliyorsunuz.