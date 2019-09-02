Bowman: Stickman Archero, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici deneyim sunan bir mobil aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkan Bowman: Stickman Archero, zorlu bölümleri tamamlayıp düşmanlarınızı alt ettiğiniz bir oyundur. Oyunda ok atıyor ve rakibinizi vurmaya çalışıyorsunuz. Hem saldırı hemde savunma yaptığınız oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay kontrolleriyle de sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda renkli görseller yer almakta. Kaliteli bir atmosfer sunan Bowman: Stickman Archero, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Renkli görsellerin ve hoş animasyonların yer aldığı oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bowman: Stickman Archero mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Bowman: Stickman Archero, oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.