Android ve iOS platformu oyuncuları için ücretsiz olarak yayınlanan Boxie oyuncularına eğlenceli anlar sunuyor.

Arcade oyunları arasına katılan ve şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular sevimli hayvanlar ile mini oyunlar oynayacak ve keyifli zaman geçirecekler.

Bazen bulmaca çözecekleri oyun içerisinde sevimli hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi de olabilecekler. Basit bir oynanış üzerine kurulu olan yapım da oyuncular tatmin edici içerik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Renkli içerikler eşliğinde oynanabilecek olan yapım da oyuncular aksiyondan ve gerilimden uzak bir atmosfer de keyifli anlar yaşatıyor.

Boxie 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.