Brain Boom

Corona Virüsü nedeniyle evlere kapanan insanlar tarafından şu sıralar oyalanma meşkalesi olan onlarca farklı oyun kitlelerini artırmaya devam ederken geliştirici ekiplerin de yüzleri gülüyor.

Appilis LLC tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Brainilis şu sıralar büyük bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak piyasaya sürülen bulmaca oyunu hem basit hem de zorlu yüzlerce bulmaca ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım rengarenk içeriklerinin yanı sıra her seviyeden bulmacaya ev sahipliği yapması ile de yüzleri güldürüyor.

Play Store üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanı alan yapım herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabiliyor.