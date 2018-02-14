Brain Color Challenge - BCC

Brain Color Challenge, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Reflekslerinizi sınayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Brain Color Challenge, renklerin ingilizce adlarını eşleştirerek beyninizi sınırlarına kadar zorladığınız bir mobil oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Brain Color Challenge ile keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla da yarışabiliyorsunuz. Minimalist grafikleriyle de dikkat çeken oyunda harika müzikler bulunuyor. Keyifli bir oynanışa sahip olan Brain Color Challenge oyununu mutlaka denemelisiniz.

Brain Color Challenge oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.