Brain Puzzle: 3D Games oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir zeka oyunudur.

Çok zor bir zeka oyununu oynamaya hazır olun. Çünkü bu oyun diğer oyunlardan farklı olarak değişik oynama stilleri ile sizin beyniniz zorluyor. Klasik zeka oyunu modundan çıkmış olan Brain Puzzle sizlere 3D olarak oyun oynama fırsatı sunuyor. Ayrıca renkli grafikleri ile de capcanlı şekilde oyunlar oynamanızı sağlıyor.

Oyunda sizlere yardım edecek bir arkadaşınız var: Bob. Laboratuvarında Bob üzerinde deneyler yaparken yeni stratejiler geliştirebileceksin. Sonuç olarak doğru yolu deneme yanılma yoluyla bulabileceksin. Oyunu oynamaya devam ettikçe daha hızlı çözümler üretebileceğine ve hatta ustalaşabileceğine eminim. Her ne kadar kolay gibi görünsede seni zorlayacak bölümlerin olacağına eminim. Boyama, bulmaca, kılıçlar, ördekler ve çörekler bu oyunda senin ekipmanlarından sadece birkaçı. IQ' nuz için zihinsel bir uyarım sağlayan bu oyunda eğlenirken öğrenmeye hazır olun. Daha önce deneyimlemediğiniz oyun tecrübelerine bu oyun sayesinde ulaşabileceksin.

Fırsatlarla dolu bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre. Hayatına renk katmaya ne dersin? Bu maceraya ortak olmak istiyorsan sen de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.