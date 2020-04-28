Yunbu Arcade tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım yüzleri güldürüyor.

Yayınlandığı günden bu yana oyuncularına birbirinden farklı zorluklara sahip bulmacalar sunan başarılı yapım genel olarak renkli içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular görsel bulmacalar eşliğinde hem eğleniyor hem de beyin jimnastiği yapıyor. Hemen hemen her kategoriden soruların yer aldığı yapım içerisinde oyunculara oldukça zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı veriliyor.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım içerisinde zor ve akıllara durgunluk veren zeka oyunları yer alıyor.

Brain Boom 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.