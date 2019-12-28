Sudoku, yapboz, eşleştirme, tangram ve daha onlarca farklı eğlence unsurunu bünyesinde barındıran Brainzzz, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren stres giderici bir oyundur.

Renkli grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, farklı zeka bulmacaları ve eşleştirmeleri ile zihninizi canlı tutmaktır. Dilerseniz sudoku oynayarak sayısal hafızanızı güçlendirebilir ve dilerseniz de yapboz bölümlerinde rol alarak karışık parçaları bir araya getirmek için çaba gösterebilirsiniz.

Eğitici bulmacaları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Sudoku, tangram, yapboz, bulmaca, eşleştirme, labirent, çizgi çekme ve daha onlarca farklı kategoriye sahip zeka bölümü yer almaktadır. Seçeceğiniz farklı zorluk derecelerinde istediğiniz bölümü oynayarak zihninizi açabilir ve pratik kazanabilirsiniz.

Eğlenceli anlar geçirerek stresinizi atabilir ve aynı zamanda vaktinizi bir şeyler öğrenerek geçirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Brainzzz, 10 milyonda fazla oyuncunun beğenisini kazanan kaliteli bir oyundur.