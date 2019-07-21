Brave Conquest, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Kendi krallığınızı kurarak büyütmeye çalıştığınız bir oyun olan Brave Conquest, aynı zamanda stratejik savaşlara katılarak yeteneklerinizi segilemeniz gereken bir oyundur. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda stratejik kararlar almalı ve hamlelerinizi dikkatli yapmalısınız. Diğer oyuncularla kıyasıya savaşabileceğiniz oyunda dilerseniz ittifak da yapabiliyor ve birlikte krallığınızı yöntebiliyorsunuz. Renkli görselleriyle eşsiz bir atmosfer sunan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı askeri birimleri geliştirip yönetebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan Brave Conquest'de tonlarca hazinenin sahibi olmalı ve tüm topraklara hükmetmelisiniz.

Brave Conquest oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.