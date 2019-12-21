Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Brave Legends: Heroes Awaken rol oyunları arasında yer alıyor. UnlockGame tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı bir RPG deneyimini karşımıza çıkaran Brave Legends: Heroes Awaken bünyesinde birbirinden farklı yüzlerce epik kahraman bulunduruyor. Özelleştirme ve geliştirme seçeneklerinin de yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular çeşitli arena savaşlarına katılacak ve yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

Hızlı ve tempolu yapısı ile günümüze kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım mobil platformda oyunculara sürükleyici bir rol dünyası sunuyor. Heyecanlı savaşların yaşandığı oyunda rakiplerimizi yenebilmek için karakterimizi geliştirecek ve 3D grafikler eşliğinde çeşitli taktikler yaratacağız.

Çeşitli etkinliklerin olduğu ve oyunculara bol bol ödüllerin dağıtıldığı yapımda 3 farklı dil desteği yer alıyor. Ancak bu dil destekleri arasında Türkçe yok ne yazık ki.