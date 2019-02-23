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Bravium-Hero Defense RPG 1.3.4 (ios)
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  5. Bravium-Hero Defense RPG - İOS İçin Rol Oyunudur

Bravium-Hero Defense RPG

1.3.4
ios
Bravium-Hero Defense RPG
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Çeşitli yaratıklarla savaşlar yapabileceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da hizmet veren ve eşsiz bir oyun deneyimi sunan Bravium-Hero Defense RPG, aksiyon dolu savaşların sahne aldığı benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile desteklenen bu oyunda, Birbirinden güçlü onlarca savaş kahramanı ve çeşitli özellikleri olan yaratıklar bulunmaktadır. Viking, büyücü ve daha birçok farklı savaş karakterini seçebilir ve savaşlarda düşmanlarınıza karşı yenilmez bir profil çizebilirsiniz. Baltalar, kılıçlar, ateş topları, büyüler, uzun menzilli silahlar ve benzeri savaş aletleri oyun içerisinde yer almaktadır.

Çevrimdışı özelliği sayesinde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Oyunda asıl amaç düşmanlarınıza karşı galip gelerek altın toplamak ve bu altınları kullanarak sonraki bölümleri aktifleştirmektir. Ayrıca savaşlardan elde edeceğiniz ganimetlerle yeni silahlar alabilir ve savaşçınızı güçlendirebilirsiniz.

On binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Bravium-Hero Defense RPG, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

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