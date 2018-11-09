Brawl Lords, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Gizemli zindanlarda oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olan Brawl Lords ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. MMORPG tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Fantastik bir atmosfere sahip olan oyunda harika savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Brawl Lords, sizleri bekliyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda 3 boyutlu bir oynanış yer alıyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı da eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Brawl Lords sizleri bekliyor.

Brawl Lords oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.