Brawl Stars, Clash of Clans ve Clash Royale’in yapımcılarının yeni oyunu. PUBG, Fortnite gibi battle royale oyunlarının çizgisinde olan yapım, solo ve multiplayer oynama seçeneği sunuyor. Hızı tempolu mücadelelere atan battle royale oyunlarını seviyorsanız iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan bu yapımı oynamanızı isterim.

Sadece 142MB boyutunda olan yepyeni battle royale oyunu Brawl Stars, mobil platformda popüler oyunlara imza atan Supercell’in olmasıyla öne çıkıyor. Küçük boyutuna rağmen muhteşem grafikler sunan oyunda süper güçleri olan, geliştirilebilir ve özelleştirilebilir kavgacı tipte karakterlerle çok oyunculu mücadelelere giriyorsunuz. Ateş etme, havaya uçurma, yumruklama her türlü aksiyonu alıyorsunuz. Birçok oyun modu var. Son hayatta kalan olmak için mücadele verdiğiniz Showdown, savaşırken değerli taşları toplamaya çalıştığınız Gem Grab, takımınız için yıldızları topladığınız Bounty oyun modlarından sadece birkaçı.

Brawl Stars Özellikleri: