Brawlhalla, Ubisoft tarafından geliştirilen platform dövüş oyunu. Çapraz platform oynanışıyla tek maçta 8 oyuncunun katılabildiği, 40 milyonun üzerinde oyuncusu olan ücretsiz platform dövüş oyunundan bahsediyorum. Oyun iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açıldı ve hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Platform ve dövüş oyunlarını harmanlayan yapım grafiksel olarak da oldukça başarılı.

Brawlhalla, oynaması tamamen ücretsiz, avantaj elde etmek için harcamaya zorlamayan, aksiyondan alıkoyan oyun içi satın almaların olmadığı platform - dövüş oyunu. Herkese açık gündelik oyunlara katılın, sıralamalı maçlar için hazırlanın veya arkadaşlarınızla özel bir oda oluşturun. 50 eşsiz karakter bulunmakla birlikte içerik sıklıkla güncellenir. Valhalla’da zafer için savaşın!

Brawlhalla iOS Özellikleri

Online Dereceli 1’e 1 ve 2’ye 2 - Tin’den Platinum’a ötesine tırmanın. Yetenek seviyenize yakın oyuncularla eşleşirsiniz.

- Tin’den Platinum’a ötesine tırmanın. Yetenek seviyenize yakın oyuncularla eşleşirsiniz. 4’e Karşı 1 - Dört dövüşçünün girdiği ancak yalnızca birinin kazanabileceği sıradan maçlar

- Dört dövüşçünün girdiği ancak yalnızca birinin kazanabileceği sıradan maçlar Çapraz Oyun Özel Odalar - Tüm platformlarda en fazla 8 arkadaşınızı çeşitli özel maçlara davet edin: 4’e 4, 1’e 3, Herkes Tek ve daha fazlası

- Tüm platformlarda en fazla 8 arkadaşınızı çeşitli özel maçlara davet edin: 4’e 4, 1’e 3, Herkes Tek ve daha fazlası Birçok Oyun Modu - Brawlball, Bombsketball, Bayrağı Ele Geçir, Kung-Foot ve daha birçok eğlenceli parti oyunu modu

- Brawlball, Bombsketball, Bayrağı Ele Geçir, Kung-Foot ve daha birçok eğlenceli parti oyunu modu Antrenman Odası - Antrenman odasında komboları çalışın, becerilerinizi geliştirin.

Artı olarak, sınıfının en iyisi izleme, maç kaydı ve tekrar oynatma. Düzinelerce harita. Tek oyunculu turnuva modu. Haftanın online mücadelesi. Deneysel mod. Hızlı eşleşeceğiniz milyonlarca oyuncu. Düşük gecikmeli online oyun için bölgesel sunucular. Sık güncellemeler. Tonlarca e-spor etkinliği ve turnuva. Klavye ve kontrolcü desteği. Kariyer geçmişi ve harika ilerleme ödülleri. Sıralamalı sezonlar. Eğlenceli, adil ücretsiz oyun.