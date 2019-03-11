Break Bricks - Ball's Quest, mobilde klasik tuğla kırma oyununu arayanlar için tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan arcade oyunda her bölümde yüzlerce tuğlayı kırmaya çalışıyorsunuz. Zamanın geçmek bilmediği durumlarda hayat kurtaran mobil oyun, internetsiz oynanabiliyor ve basit kontrol sistemine sahip.

iPhone ve iPad’de oynanabilen çok sayıda tuğla kırma oyunundan biri Break Bricks. Oyun bölüm bazlı ilerliyor. Kimseyle kapışmadığınız gibi farklı oyun modları da yer almıyor. Sayıları oldukça fazla olan renkli tuğlaların tümünü kırdığınızda yeni bölüme geçiyorsunuz. Bölümler, sonsuz. Zaman geçirmek için oynanabilecek ideal bir oyun. Kaydırma temelli kontrolleriyle otobüste, metroda, durakta, molada, kafede arkadaşınızı beklerken, misafirlikte veya evde canınız sıkıldığında açıp oynayabileceğiniz türde bir oyun da diyebilirim.