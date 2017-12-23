BreakChest - Golden Tap, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Elinizi çabuk tutup reflekslerinizi konuşturacağınız oyunda sandıkları yok ederek puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan BreakChest - Golden Tap, sandıkları üst üste getirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Tüm sandıkları yok etmeniz gereken oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Oyunda üstten gelen sandıkları uygun yerlerine yerleştirerek puanlar kazanıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Kaliteli ve renkli grafikleriyle de göze hoş gelen atmosferiyle dikkat çeken BreakChest - Golden Tap'ı sakın kaçırmayın.

BreakChest - Golden Tap oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.