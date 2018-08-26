BreakMi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Zorlu bölümlerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınayabiliyorsunuz.

Eşsiz mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken BreakMi, renkli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleriyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı özel güçler kullanıp işinizi de kolaylaştırabileceğiniz oyunda tüm parçaları yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı oyun modlarına da sahip olan BreakMi, sizleri bekliyor. Buı tarz oyunları oynamayı seven herkesin telefonlarında mutlaka yer alması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim BreakMi oyununu sakın kaçırmayın.

BreakMi oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.