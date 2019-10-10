Bilinmeyen bir virüs salgını dünyayı tahrip ettikten sonra, insanlık kaosa sürüklendi. Havariler adında bir grup paralı asker kızını kaçırdı ve gezegendeki en tehlikeli yere götürdü. Silahsız bir şekilde Dark Prison'da ölümcül canavarlarla, zombilerle ve haydutlarla yüzleşmelisin. Ne yapacaksın? Hayatta kalmak için savaşacak mısın yoksa pes mi edeceksin?

Breakout: Dark Prison inanılmaz grafikler, eşsiz hikaye, aksiyon ve macera içeren, dünyanın kaderini parmaklarınızın ucuna getiren yenilikçi bir rol yapma oyunudur.

Derinlemesine bir Karakter yaratıcısı, kahramanınızı sıfırdan inşa etme esnekliği sağlıyor. Yetenek puanlarınızı serbestçe atayın ve istatistikleri kendi dövüş stilinize göre kişiselleştirin. 12'den fazla silah türü ile bunları farklı senaryolar için akıllıca kullanın. İçeri gir ve ölümcül adadan gelen tehditkar patronlara kendi elinle meydan oku. Breakout: The Dark Prison'ı ücretsiz olarak indirin.