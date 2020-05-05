Brick Merge 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Brick Merge 3D oyununda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken oyunda renkli blokları üst üste dizerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Farklı tuğla çeşitlerinin ve atmosferlerin de yer aldığı oyunda rahatlatıcı bir etki de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Brick Merge 3D oyununu kaçırmayın.

Brick Merge 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.