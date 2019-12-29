Rengarenk sayı bloklarını kırmak için mücadele edeceğiniz ve maksimum puana ulaşarak yeni rekorlar kıracağınız Bricks Ball Crusher, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve stres giderici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, toplarla seri atışlar yaparak üst kısımda yer alan kare blokları kırmak ve mümkün olduğunca fazla puan toplamaktır.

Tuğla kırıcı özel toplardan yararlanarak onlarca farklı rakamın yer aldığı blokları kısıtlı bir süre içerisinde kırmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve rahatlatıcı bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 5000’de fazla zorlu seviye ve toplamda 30 özel top modeli yer almaktadır. Dilediğiniz top dizinlerini kullanarak blokları kırmak için seri atışlar yapmalı ve ihtiyacınız olan puanlara ulaşmalısınız.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren Bricks Ball Crusher, bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.