Yeni bir köprü inşa etme zevkini ve zorluklarını keşfedin! Nefes kesen yerleri bulun, muhteşem yapılar tasarlayın ve Bridge Builder Adventure'ın unutulmaz dünyasına dalın.

Mantıksal düşünme becerilerinizi ve köprü mühendisliği içgüdülerinizi iyi bir kullanım için kullanın, harika bir fantastik dünyada harika yapılar oluşturun. 4 farklı ve akılda kalıcı ortamda artan 60 zorlu seviyeyi tamamlayın. Güzel Shroomland'da büyülerken köprüler inşa et, Cloudopolis'te derin bir nefes al, tehlikeli Vulcania'da uyanık kal ve atmosferik Winterland'da kendine gel.

Köprülerinizi nerede kurduğunuzdan farklı olarak en etkili malzemeleri seçmeniz ve seyahat aracının ağırlığını taşıyabilecek konstrüksiyonları tasarlamanız gerekir. Hedefe tam puanla ulaşmak için köprüden geçerken yoldaki anahtarları almayı da ihmal etmeyin.