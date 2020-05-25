Mobil cihazınızda gerçek zamanlı olarak kart oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olan Briscola Online Casual Arena’yı öneriyoruz.

Mobil kağıt oyunu olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ücretsiz olarak sunulan Briscola Online Casual Arena gerçek zamanlı olarak oyunculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı deneyimler elde edeceğimiz yapım içerisinde eğitim modu da yer alıyor. Oyuncular eğitim modu eşliğinde oyun içerisine kolay bir şekilde adapte olabilecek, gerçek zamanlı olarak 2, 3 ve 4 oyuncuya kadar meydan okuyabilecekler.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak kart oyunlarındaki yeteneklerini de arkadaşlarına sergileyebilecekler. Başarılı oyun 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.