Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Broworld, güzel kızlarla flört etmek için günlük bir dizi görev üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken onlarca karakter ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, birbirinden güzel onlarca kızın etrafında dolaşarak gözünüze kestirdiğinizi tavlamak için mücadele etmek ve günlük kas egzersizleri yaparak kızların ilgisini çekmektir.

Farklı fiziksel özelliklere ve karizmatik tiplere sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve seksi kızlarla flört edebilirsiniz. Kendi evinizi dekore ederek yeni eşyalar alabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Lüks arabalara binerek kızların ilgisini çekebilir ve sizden hoşlanmalarını sağlayabilirsiniz. Uğraşlarınızın sonunda hayatınızın aşkını bulabilir ve mutlu bir aile yaşantısına geçebilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından sevilere oynanan Broworld, eğlenceli aktiviteler yaparak ve kızlarla romantik anlar geçirerek stres gidereceğiniz sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.