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BrutalMania.io 1.0.12 (ios)
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  5. BrutalMania.io - İOS İçin Aksiyon Oyunudur

BrutalMania.io

1.0.12
ios
BrutalMania.io
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Düşman orduları ile çarpışacağız.

Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan BrutalMania.io, aksiyon oyunu olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de oyuncular tarafından 4.8 inceleme puanı ile değerlendirilen BrutalMania.io ile birbirinden zorlu savaşlara katılacağız. Seviye sisteminin de yer aldığı oyunda kolaydan zora doğru bir ilerleyiş bizleri bekliyor olacak.

Düşman orduları ile birer birer yüzleşmeye çalışacağımız oyunda basit içeriklerin yanı sıra basit bir oynanış atmosferi bizleri bekliyor olacak. Tereddüt etmeden şiddetli savaşlara katılacağımız oyunda üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde mücadele edeceğiz. Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Night Steed S.C. tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım hala oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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