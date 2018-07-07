BTS craft, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunudur. Rakiplerinizle kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve düşman birliklerini ortadan kaldırmalısınız.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan BTS craft, aksiyonu ve macerası bol bir beceri oyunu olarak nitelendirilebilir. Becerilerinizi ve reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda zorlu seviyeleri tamamlamalısınız. Farklı kartleri da kullanabileceğiniz oyunda özel güçler kullanabiliyorsunuz. Kaliteli görselleri ve animasyonlarıyla da ön plana çıkan oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Benzersiz bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız BTS craft sizleri bekliyor.

BTS craft oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.