Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun arıyorsanız bubblOO tam size göre. iPad ve iPhone cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz bubblOO oyunu size bitmeyen bir eğlence imkanı sunuyor. Bu oyunla birlikte top eritme oyunlarına daha farklı yaklaşmaya başlayacaksınız.

bubblOO, renkli topları birleştirerek eritmenizi amaçlayan bir bulmaca oyunudur. Bu oyun diğer top eritme oyunlarından farklı olarak sizden daha farklı görevler yapmanızı istiyor. Oyunda birçok farklı renkte top bulunmakta. Sizin bu topları sırasıyla eritmeniz gerekli. Yalnız oyunda herhangi bir noktadan top atışı yapamıyorsunuz. Oyun size ne kadar sayıda top vermişse onlarla idare etmek zorundasınız.

bubblOO oyununda renkli topları taşıyarak hareket ediyorsunuz. Oyunda aynı renkte olan topları bir araya taşımalı ve eritmelisiniz. Oyunda en az 3 tane aynı renkte olan topu eritebiliyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek bölümde en üstte ulaşmaya çalışıyorsunuz. Eğer topları taşıyıp herhangi bir grubu eritemezseniz, oyun sizi biraz aşağıya gönderiyor. Yani her başarısız taşıma işleminde oyuna yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden bubblOO oyununu dikkatli oynamaya özen gösterin.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte bubblOO oyununu çok seveceksiniz. Hemen şimdi bubblOO oyununu indirin ve arkadaşlarınıza da indirterek rekabet ortamı oluşturun.