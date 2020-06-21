Gerçek zamanlı olarak oyuncuları aksiyonun ortasına götürecek olan Build and Shoot birbirinden farklı modları ile ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.

Aksiyon oyunu olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Build and Shoot, ünlü geliştirici ve yayıncı olan Blockman Go Studio tarafından hayata geçirildi.

Kalıcı bir internet bağlantısı eşliğinde oynanabilen yapım da oyunculara 100 farklı silah modeli sunuluyor. Oyuncular bu silah modelleri eşliğinde birbirinden farklı modlarda savaşacak ve rakipleri etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Oyuncular dilerlerse takım modu dilerlerse de tekli modu oynayarak aksiyona doyabilecekler.

PvP savaşlarına da ev sahipliği yapan ücretsiz yapım, 1 milyondan fazla oyuncuyu elinde bulundurmanın yanı sıra düzenli olarak güncellemeler de alıyor.