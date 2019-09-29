Çin Seddi’nden sonraki en büyük yapıyı inşa etmek için çaba sarf edeceğiniz ve göçmenlerle mücadele ederek şehrinizde güvenliği sağlayabileceğiniz Building the China Wall 2, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve strateji oyunları arasında yer alan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve aksiyon dolu bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi şehrinizi inşa ederek halkınızın güvenliğini sağlamak ve şehre yabancı insanların girmesini engelleyerek görevleri tamamlamaktır. Şehrinize Çin Seddi gibi dev yapılar inşa etmeli ve çeşitli saldırı sistemleri geliştirmelisiniz. Bu sayede göçebelerin şehrinize girmelerini engelleyebilir ve seviye atlayarak yeni bölümlere ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Birbirinden güzel 4 farklı yerleşim yerinde ve 4o zorlu bölümde mücadele ederek stratejik savaşlara katılacağınız Building the China Wall 2, ücretsiz olarak hizmete sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden keyif verici bir savaş strateji oyunudur.