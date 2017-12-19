Büis uygulaması alkol ve tütün ürünlerinin etiketlerini iOS cihazlarınızdan tarayarak orijinalliğini test etmenizi sağlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Büis uygulaması, kaçak yollarla üretilen ve piyasaya sürülen alkol ve tütün ürünlerinin orijinal olup olmadığını anlamanızı kolaylaştırıyor. Bu sistem için yenilenen etiketler, tüketicileri koruma altına almak ve bilinçlendirmek amacıyla kullanılıyor. Etiketler üzerinde yer alan QR kodlarını, uygulamada yer alan kamera tarayıcısını kullanarak ürün hakkında detaylı bilgiler edinebiliyorsunuz.

Sahte alkol ve tütün ürünlerini de kolayca anlayabileceğiniz Büis uygulaması, sağlığınızı tehlikeye atabilecek ürünlerden de korunmanızda yardımcı oluyor. Ürünlerin üretim tarihi, son tüketim tarihi, satış fiyatı ve daha birçok bilgiye erişmenize olanak sağlayan Büis uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.