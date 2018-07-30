Bumper.io, rakiplerinizi oyun alanından atmaya çalıştığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Voodoo’nun ilk olarak iOS platformuna çıkardığı oyunda mücadeleler hiç bitmiyor, platformda tek başınıza kalana dek mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Tek parmakla rahat oynanış sunan mobil oyun vakit geçirmek için birebir.

Mobil platforma çıkardığı her oyunu kısa sürede indirme rekoru kıran popüler geliştirici Voodoo’nun imzasını taşıyan Bumper.io'da tüm oyuncular bir adada buluşuyor. Amaç; oldukça ufak olan bu adada kalıp denize düşmemek. Rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilmek için sürekli gezip dondurmaları yemeniz gerekiyor. Dondurmalar gücünüze güç katıyor, büyümenizi sağlıyor. Haritada kalan son oyuncu kazanan oluyor. Seviye atladıkça rakip oyuncu sayısı artıyor. Denize düşmediğiniz sürece oyun sonlanmıyor.