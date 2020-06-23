Bungeet! oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Hiç bu kadar eğlenceli bir Bungee Jumping görmediğinize eminim. Çünkü bu oyunda sadece atlama yok. İlk başta yüksek bir yerden atlayarak başladığın oyuna daha sonra en aşağıya ulaştığında seni bekleyen karakterlerden birkaçını alıp uzunca bir havuza fırlatıyorsun. Burada önemli olan fırlattığın karakterin ne kadar uzağa gittiğidir. En uzağa atabilmek için de doğru zamanı bulmak gerekiyor.

Bu sporu yapanların aldığı keyifi sen de oynayarak alabilirsin. Siz de daha önce bu aksiyon dolu sporu denemediyseniz bu oyundan sonra denemek isteyeceğinize eminim. Hem korkulacak birşey olmadığını görmüş oluyoruz hem de mükemmel bir atmosferde oynamak keyifleri yerine getiriyor.

Bütün kuvvetinle fırlatırsan belki rekorluk bir fırlatış yapabilirsin. Bu oyunun en iyisi sen olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.