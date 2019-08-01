İOS platformunda yayınlan yeni Arcade oyunu olan Burger Chef Idle Profit Game sizlere sunuyoruz.

App Store da oldukça popüler olan bu oyunu oynamanızı tavsiye ederiz. Önce küçük bir işletme ile başlıyorsunuz. Müşterilerinize en lezzetli burgerlarınızı sunarak onları memnun edin ve para kazanın. Restoranınızı gittikçe büyütün ve burger kralı olun! Oyunda ilerledikçe restoranınıza yeni şefler ve menüler ekleyebilirsiniz.

Eklediğiniz yeni özellikler sayesinde daha çok müşteri potansiyeline sahip olabilirsiniz. Böylece işiniz daha zorlaşacak ama bundan zevk alacaksınız. Arcade oyunlarında farklı bir yeri olan Burger Chef Idle Profit Game ile bir işletme sahibi olun ve onu geliştirin!