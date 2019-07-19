Sayısız mobil oyun geliştiren ve ücretsiz olarak oyunculara sunan Lab Cave Games, Burger Clicker ile yine ortalığı kasıp kavuruyor.

Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Burger Clicker günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken kitlesini de artırıyor. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan yapımda hamburger kralı olacak ve yüksek gelir elde etmeye çalışacağız.

Kendi işimizi kurarak büyük bütçeli işlere imza atmaya çalışacağımız oyunda zengin olma yolunda önemli adımlar atacağız. Hamburgerler yaparak dünyanın dört bir yanına göndereceğimiz oyunda rengarenk içerikler ve basit oynanabilir yapı yer alacak.

500 binden fazla oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam edilen yapım geçtiğimiz yıldan bu yana da güncelleme almıyor.