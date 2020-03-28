Akıllı telefonunuz da birbirinden lezzetli burgerlar yapmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise Burger Deluxe’u hemen indirip oynamanızı tavsiye ederiz. Hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Burger Deluxe mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı burger ve yiyecek çeşidi ile müşterilerimize çeşitli lezzetler sunacağımız mobil oyun günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. 4 farklı içecek türünün yer aldığı yapımda rengarenk ve eğlenceli bir oynanış mobil oyuncuları bekliyor olacak.

HD kalitedeki grafik açıları ve kullanıcı dostu arayüzü ile her yaştan oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran yapım da birbirinden farklı soslar, tarifler yapacak, müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacağız. Aksiyondan ve gerilimden uzak yapısı ile oyuncularına keyifli anlar sunan yapım milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Başarılı oyun Google Play üzerinde 4.2 gibi bir puan ile derecelendirildi.